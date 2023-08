Vietato l'uso di acqua potabile per irrigazione dei terreni e lavaggio di veicoli

Arrone (Terni), 1 agosto 2023 _ Ordinanza del sindaco Fabio Di Gioia per il risparmio dell’acqua potabile nel periodo estivo. Il provvedimento, in vigore fino al 30 settembre, vieta di prelevare dalla rete idrica acqua potabile per innaffiare orti, giardini e piazzali e anche per il lavaggio di automezzi. “I prelievi di acqua dalla rete idrica – si legge nell’ordinanza - sono consentiti esclusivamente per gli usi idropotabili, sanitari, zootecnici e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali sia necessario usare acqua della rete. È consentito dalle disposizioni il riempimento di piscine per attività commerciali o associative, nonché per l'irrigazione di strutture sportive sempre destinate a alle stesse attività. Consentiti anche i servizi di autolavaggio autorizzati, previo contatto con il gestore del servizio idrico al fine di concordare modalità e precauzioni necessarie”. Dall’ordinanza di divieto sono escluse le attività dei servizi pubblici di igiene urbana per i quali, comunque, dovranno essere assunti comportamenti utili a contenere gli sprechi.