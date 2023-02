Via Morandi, tre nuovi marchi nel centro commerciale

Nella zona industriale crescono le opportunità commerciali. Tante persone in fila, sconti, traffico e palloncini colorati per i primi giorni d’apertura del nuovo centro commerciale lungo via Morandi che ospita tre marchi di grande distribuzione: Iper Risparmio Casa, Hurrà, entrambi già presenti in città, infine JYSK che apre il suo primo punto vendita in Altotevere (il quinto in Umbria) e commercia arredamento danese. All’operazione sono state legate anche nuove assunzioni di personale in tutti tre i punti vendita e modifiche al traffico con la realizzazione lungo via Morandi di una rotatoria che dovrebbe consentire la gestione del flusso veicolare: nonostante ciò in alcuni momenti della giornata si formano lunghe code. Nello stabile ha sede il nuovo supermercato Hurrà che fa parte del marchio GMF - Gruppo Unicomm associato a Selex Gruppo Commerciale), attivo nel centro Italia dalla fine degli anni ’90. All’interno del punto vendita sono operativi oltre 14 collaboratori, di cui 13 donne. Tra le promozioni, quella per gli anziani, con la Carta Argento Hurrà, quelle di Risparmio Casa che da giovedì a domenica extra sconto del 10% su tantissimi articoli anche nello store JYSK di Città di Castello.