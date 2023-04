Via libera a Imu e addizionale Irpef, le aliquote restano invariate

SPOLETO – Il Consiglio comunale nell’ultima seduta ha approvato le aliquote per l’Imu e dell’addizionale Irpef presentata dall’assessorato al bilancio guidato dal sindaco Andrea Sisti (nella foto) Entrambe le deliberazioni hanno visto 15 voti favorevoli (maggioranza) e 9 contrari (Grifoni, Profili, Dottarelli, Cretoni, Catanossi, Cintioli, Piccioni, Bececco, Imbriani). In linea di massima tutto rimane invariato rispetto al 2022. Per quanto riguarda l’imposta Municipale Propria (IMU) rimane esentata la prima casa, mentre l’aliquota sull’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze rimane allo 0,60%.

Sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota rimane dell’1,06% (di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,30% a favore del Comune).

La stessa aliquota è stata fissata anche per quanto riguarda i terreni edificabili, esenti invece i terreni agricoli. Per quanto riguarda l’addizionale Irpef la soglia di esenzione è 10mila euro, mentre l’aliquota media è 0,77.