"Via della Pescara campana del vetro piena: chi provvede?"

Un cittadino segnala l’ennesimo caso di mala gestione della differenziata. Qui siamo in via della Pescara e la campana di raccolta del vetro è visibilmente stracarica di bottiglie. "In questo caso - denuncia il lettore sul nostro numero whatsApp - non si tratta di una caso di maleducazione da parte dei cittadini, ma di un servizio inefficiente, di colpevole ritardo della Gesenu nello svuotamento del contenitore, visto che è strapieno". Noi giriamo la denuncia all’azienda. Sperando che l’appello non cada nel vuoto.