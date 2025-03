Via dei Filosofi "Riqualificare parco Sant’Anna e Circoletto"

Dal centro alla periferia, non è soltanto la Stazione a far sentire la sua voce all’amministrazione. A lanciare le sue richieste c’è anche il quartiere di via dei Filosofi-Fonti Coperte e parte della Pallotta, alle prese con diversi problemi. L’associazione FilosofiAmo, guidata da Francesco Berardi, riassume la situazione.

La lista delle cose che non vanno si articola in più punti: decoro, infrastrutture, riqualificazione del parco sant’Anna, uno dei polmoni più frequentati dalle famiglie di Perugia. "La nostra associazione si adopera per il decoro urbano, facendosi portavoce delle istanze dei residenti. Ultimamente lascia molto a desiderare per mancanza di manutenzione. Mi riferisco ai marciapiedi, che risultano in più parti del quartiere tutti sconnessi, alla ringhiera protettiva di piazzale Europa rotta da ormai tre anni e non ancora riparata, alle buche della piaggia dei Filosofi. E poi c’è la questione parco. Lo spazio - dice Berardi - ha bisogno di arredi, di accessi più agibili per i disabili e di giochi per i bambini. La gente non sa dove sedersi. Come luogo di ritrovo è carente di tutto. Al parco manca anche una piccola arena con tribune per realizzare eventi. Lo spazio c’è. Serve solo la volontà di realizzarla. Abbiamo fatto presente anche la necessità di riqualificare il vicino Circoletto: struttura che farebbe da collante tra più quartieri. Serve solo la volontà di realizzarla. Quanto al problema della microcriminalità, segnaliamo furti nei fondi e serrature delle auto manomesse. Chiediamo più attenzione sul rispetto delle norme per la conduzione e la vigilanza dei cani al parco, visto che c’è stato anche un episodio che ha preoccupato il quartiere per ragioni di sicurezza".

Silvia Angelici