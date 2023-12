"Via Atalanta asfaltata e non ne aveva bisogno. Via Bixio piena di buche"

Sorpresa degli abitanti di via Atalanta a Ponte San Giovanni nel vedere all’opera mezzi e personale per la riasfaltatura della corsia che prosegue in via della Scuola. Sorpresa perché, a detta dei residenti e dei frequentatori del bar, il tratto di strada non presentava buche o malformità tali da richiedere un intervento comunque ben venuto come prevenzione. Sorpresa e indignazione, invece, per i residenti di via Bixio, un vero e proprio colabrodo per un’arteria importante che, tra l’altro, conduce alla stazione ferroviaria di Ponte San Giovanni.