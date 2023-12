Via alle indagini

FOLIGNO Sull’incendio che si è verificato nella notte di Natale nella galleria “Varano“ sulla strada Foligno – Civitanova Marche, la Procura di Macerata ha aperto un fascicolo per accertare se l’intero impianto tecnologico per lo smaltimento dei fumi, danneggiato, ha funzionato in maniera corretta. Un atto dovuto in considerazione del fatto che a causa dell’incendio l’Anas, arrivata tempestivamente sul posto, ha deviato il traffico sul vecchio tracciato della strada ss 77 . A causa dell’incendio una quindicina di persone sono state trasportate per controlli negli ospedali di Camerino e Macerata mentre tre vigili del fuoco sono rimasti intossicati. La supestrada Foligno –Civitanova Marche è chiusa in entrambi i sensi di marcia, con l’Anas impegnata a riaprire in tempi celeri la falleria Varano. Momenti di terrore per gli automobilisti rimasti intrappolati all’interno della galleria, che hanno alzato la voce per la situazione vissuta. L’incendio di un’ auto sarebbe stata la causa che avrebbe danneggiato gli impianti tecnologici di sicurezza , in particolare, almeno così è stato ipotizzato, gli impianti di smaltimento dei fumi. Motivo per cui l’Anas ha provveduto l’immediata chiusura al traffico della galleria Varano, in entrambi i sensi di marcia. Al momento il traffico in direzione Foligno è deviato sul vecchio tracciato della ss77 con uscita obbligatoria allo svincolo di Serravalle e rientro allo svincolo di Colfiorito.