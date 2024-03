Via ai lavori su E45 e Raccordo. Nuovi cantieri aperti fino a maggio

Nuovi cantieri su raccordo Terni-Orte e superstrada E45, le due maggiori arterie di grande scorrimento dell’area ternana. Si tratta sempre d’interventi, spiega l’Anas, "per il risanamento profondo del piano viabile in prosecuzione dei tratti già risanati". I lavori sul Rato sono iniziati ieri interessando gli svincoli di Amelia e Narni/San Gemini; da lunedì 18 marzo riguarderanno invece la E45 , con l’interessamento dello svincolo di San Gemini Nord

"I lavori riguardano alcuni tratti in prosecuzione dei tratti già risanati al fine di completare l’opera di riqualificazione avviata negli ultimi anni - sottolinea Anas – . Gli interventi consistono in particolare nel risanamento profondo della pavimentazione, compresa la fondazione stradale fino a oltre 60 centimetri di profondità, e la realizzazione di asfalto drenante". Sul raccordo il cantiere interessa un tratto della carreggiata nord (direzione Terni) in prossimità dello svincolo di Narni/San Gemini. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Narni/San Gemini sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni. Il completamento di questa fase è previsto entro mercoledì 3 aprile. Sempre sul raccordo lavori anche allo svincolo di Amelia in direzione Orte, che resterà chiuso. Lavori in questo caso fino al 30 aprile. Per quanto riguarda la E45, sarà interessato un tratto della carreggiata sud (direzione Terni) in corrispondenza dello svincolo di San Gemini Nord, provvisoriamente chiuso. In questo caso l’intervento durerà fino all’11 maggio.