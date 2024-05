Vetro rotto, botte tra vicini. Tre finiscono in ospedale

S. MARIA DEGLI ANGELI – Lite fra vicini di casa per il vetro rotto di una macchina, in tre finiscono in ospedale: due al Santa Maria della Misericordia di Perugia, uno in quello di Assisi. Sul posto, oltre alle ambulanze, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli che stanno raccogliendo tutti gli elementi per capire come sia andata una vicenda violenta, sotto molti aspetti anche inquietante e sconcertante.

Secondo una prima ricostruzione a innescare la lite ci sarebbe stato il ritrovamento, da parte di uno dei protagonisti della vicenda, di un vetro rotto della propria automobile. A quanto risulta, se la sarebbe presa con i vicini di casa, padre e figlio, chiedendo probabilmente spiegazioni. Fatto sta che, in breve, la situazione sarebbe degenerata, dalle parole si sarebbe passati ai fatti fino a giungere a una colluttazione vera e propria fra i tre, con scambio di colpi e quant’altro. È scattato l’allarme, sul posto sono arrivate le ambulanze e i Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli del Comando Compagnia di Assisi, sotto la guida del capitano Vittorio Jervolino.

Per i tre protagonisti della lite i sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale per le cure del caso e ulteriori accertamenti per valutare le condizioni riportate; due sono stati trasferiti in quello regionale del capoluogo umbro, il terzo in quello della città serafica. Le indagini dei militari dell’Arma serviranno a stabilire come siano andate le cose e i motivi per cui sia scoppiata la violenza fra i vicini di casa.

Maurizio Baglioni