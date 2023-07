Vestiti, libri e giocattoli usati? "Regalateli al Centro del Riuso"

GUBBIO – È stato inaugurato martedì mattina il nuovo ’Centro di riuso’ a Gubbio in via Venata. Un luogo dove tanti oggetti, come libri, vestiti, oggetti d’arredamento, giocattoli e anche piccoli elettrodomestici non più utilizzati, non vengono smaltiti come normali rifiuti ma possono trovare una nuova vita, lasciandoli a chi ne ha più bisogno; la pagina Facebook ’Centro del Riuso Gubbio’ pubblicherà aggiornamenti su tutte le novità. Per quanto riguarda l’orario, lo stabile di via Venata sarà aperto il mercoledì e il sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17. L’operazione è stata finanziata attraverso la partecipazione a un bando Auri grazie al quale sono stati ottenuti 75mila euro di finanziamento insieme ad altri Comuni della fascia, come Scheggia e Valfabbrica, che erano presenti all’inaugurazione con i sindaci Fabio Vergari e Enrico Bacoccoli, ed anche Costacciaro. Al taglio del nastro c’erano la vicesindaco Alessia Tasso e il direttore Auri Giuseppe Rossi. Sull’ambiente siamo da anni protagonisti con un percorso inclusivo", ha dichiarato la Tasso