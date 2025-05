Verso le elezioni comunali. Cicogna si presenta alla città: "Ecco il nostro programma"

Verso le elezioni del 25 e 26 maggio i candidati sindaci Valter Stoppini (centrosinistra) ed Eolo Cicogna (centrodestra) e gli aspiranti al Consiglio comunale sono impegnatissimi in incontri e iniziative. Ieri, alla Sala della Conciliazione, Cicogna e le forze che lo sostengono hanno illustrato il programma mentre nel pomeriggio, in piazza Garibaldi, a Santa Maria degli Angeli, si è svolta la presentazione delle cinque liste.

"Il programma è frutto di una attività di squadra e delle visite che abbiamo fatto nel territorio, nelle frazioni, raccogliendo le istanze, le problematiche più sentite dalla popolazione – ha spiegato Cicogna –: è suddiviso in 10 settori che hanno come denominatore il mio motto ‘servire, non servirsi’".

Programma che contempla i temi della sicurezza ("Far vivere tranquille le persone che vi abitano, ma anche la sicurezza stradale" ha spiegato Cicogna), dell’accoglienza ("Puntare a un turismo di qualità, non un mordi e fuggi"), del centro storico ("Rivitalizzando la stessa città che per certi aspetti appare morta"), all’economia ("Attenzione alle attività commerciali, produttive, alle zone artigianali e industriali che per la grande maggioranza appaiono abbandonate"), la lotta all’incuria in ogni ambito.

"I cittadini – ha concluso Cicogna – non sentono la vicinanza del Comune, delle persone che ci rappresentano e che sembrano lontane e distanti da quello che sono le difficoltà di tutti i giorni della vita quotidiana". Intervenuti Emanuele Prisco, Fiammetta Modena, Fabrizio Gareggia, Eraldo Martelli, Luca Pastorelli in rappresentanza delle forze politiche e civiche che sostengono Eolo Cicogna.

Sull’altro fronte, Valter Stoppini sarà stasera a Rivotorto, alle 21, al Villa Verde, per una serata di condivisione e sostegno.

Maurizio Baglioni