Verso la digitalizzazione dei servizi: "Con più benessere e inclusione"

"Far evolvere e migliorare i servizi per il territorio, aumentando benessere, inclusione, qualità e sostenibilità delle persone che lo vivono", il Comune ha approvato nelle settimane scorse il suo Piano dell’informatica e la transizione digitale per il triennio 2024-2026, che illustra la strategia digitale dell’ente e "mira a contribuire alla definizione degli obiettivi di trasformazione digitale". Il documento, reperibile nel sito web del Comune di Castiglione del Lago, è molto ampio e articolato e prevede interventi relativi all’ambito dell’organizzazione e gestione e l’adozione di componenti tecnologiche in tema di servizi, piattaforme, dati e intelligenza artificiale, infrastrutture e sicurezza informatica.

"La tecnologia e i servizi digitali – viene spiegato nelle finalità del piano – diventano strumenti fondamentali per migliorare la relazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini, promuovendo, inoltre, uno sviluppo sostenibile di questo percorso di trasformazione. Il Comune considera la digitalizzazione dei servizi elemento chiave per raggiungere i propri obiettivi. Questo richiede un’importante azione di consolidamento dell’infrastruttura tecnologica, di adozione di nuove tecnologie e un impegno per promuovere la cultura dell’inclusione digitale. In questo contesto, assume un ruolo di estrema importanza l’ottimizzazione della gestione dei dati e la loro valorizzazione, poiché rappresentano una preziosa fonte di informazioni su cui basare l’evoluzione tecnologica e digitale grazie ad un approccio data driven (guidato dai dati) che permette di osservare e ascoltare tutti gli stakeholder avvicinandosi a loro con risposte dirette ai bisogni reali".

Per raggiungere tali obiettivi, l’amministrazione comunale ha avviato collaborazioni con diversi attori, anche esterni, che possiedono competenze specializzate nel campo della semplificazione, ottimizzazione e trasformazione dei servizi. "Un’attenzione particolare – viene infine detto – vuole essere data all’accessibilità, garantendo che tutti possano usufruire pienamente dei servizi offerti dal Comune. Ogni processo, poi, viene sviluppato affinché l’impatto ambientale derivante dal consumo delle risorse sia sempre minore, incentivando l’adozione di tecnologie a basso consumo energetico, l’ottimizzazione dei processi produttivi, stili di vita sostenibili".