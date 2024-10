Verso il compleanno. La casa capovolta e tante sorprese

C’è ancora tempo fino al 10 novembre per visitare la Casa Capovolta al Centro commerciale di Collestrada. Intanto, sabato è in programma l’iniziativa Gimme Twenty-seven. Tutti i clienti che presenteranno almeno due scontrini della giornata, relativi ad acquisti effettuati in due negozi differenti del Centro, la cui somma abbia un importo minimo di 100 euro, potranno ritirare una gift card di 27 euro spendibile dallo stesso giorno del ritiro. Domenica alle 17 al via la festa del Centro con la tradizionale degustazione del mega dolce di compleanno.