Verde pubblico in affanno. Lo cura “Alberi Maestri“

Il verde pubblico chiama e l’associazione Ets “Alberi Maestri” (ente del terzo settore) risponde all’appello, andando in soccorso ai polmoni verdi e ai piccoli spazi cittadini. L’altro ieri nella piazzetta tra Corso Cavour e viale Indipendenza un gruppo di agronomi e giardinieri era al lavoro per ridare dignità e nuova linfa alle aiuole circostanti. "Ets Alberi Maestri - spiega la presidente Carla Schiaffelli - è una scuola certificata e accreditata in Regione. Siamo un ente di formazione professionale di giardinaggio. All’interno del corso di manutentore del verde facciamo laboratori pratici per mettere in sinergia chi sta imparando con i siti cittadini. In quest’ottica, è nato un patto di collaborazione in convenzione con il Comune. Ecco perché siamo qui. I tecnici del Municipio ci hanno indicato le aiuole da riqualificare. Oggi siamo al lavoro con i nostri professionisti agronomi e paesaggisti giardinieri in questa area di Perugia. Abbiamo presentato un progetto condiviso con il Comune su aree già dotate di impianti di irrigazioni e di tutto ciò che serve per valorizzarli. Anno scorso – conclude Schiaffelli – abbiamo realizzato una prima aiuola ai giardini Bellucci con piante rustiche in grado di convivere sotto l’ombra e di resistere alla siccità. Il nostro messaggio? E’ importante prendersi cura del verde pubblico, ma bisogna farlo in maniera professionale e non improvvisata, da qui la necessità di formare figure di esperti con lezioni teoriche e pratiche in una materia così delicata".

Silvia Angelici