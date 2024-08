Vendita dalla Cassa di Risparmio. Forza Italia difende il Comune

È scontro politico intorno all’ennesima e imminente vendita della Cassa di risparmio. Forza Italia prova a difendere l’amministrazione comunale dalle critiche della consigliera di minoranza Roberta Palazzetti la quale aveva accusato il sindaco di essere all’oscuro di ciò che sta accadendo. In discussione c’è anche il mantenimento ad Orvieto della direzione generale che potrebbe invece essere spostata altrove con la vendita. "Questa perdita – dice il capogruppo di Forza Italia Evasio Gialletti – ha radici lontane, da quando la fondazione Cro non ha ben valutato la cessione della quota di controllo da Banca Cassa di Firenze a Banca Popolare di Bari e ha partecipato al ‘sanguinario’ aumento di capitale della Spa per acquisire a peso d’oro’ alcuni sportelli dalla stessa Popolare". Forza Italia chiede piuttosto che si faccia chiarezza sulle scelte compiute nel recente passato dalla fondazione Cro, ovvero il socio di minoranza della banca. "Queste scelte, fatte in solitario dalla fondazione, senza consultare le istituzioni cittadine, hanno portato a conseguenze che ora vengono attribuite ad altri. Bisogna prendere atto che non è un problema di oggi, ma risale a quando, con la banca in mano ai ‘baresi’, si è giocata una battaglia interna tra i rappresentanti della Cro nel consiglio di amministrazione della Spa e quelli della Fondazione, senza trasparenza, responsabilità e coinvolgimento delle istituzioni. Vogliamo sapere chi ha svenduto la partecipazione della fondazione nella Spa e chi ha tradito la fiducia della comunità orvietana– dice Gialletti –. Oggi non è scandaloso che il Tesoro voglia collocare la Cro sul mercato, ma se ciò dovesse avvenire, è necessario vigilare affinché il passaggio avvenga verso banche solide e con la garanzia che non si proceda solo a tagli di posti di lavoro smantellando la direzione generale a Orvieto".

Cla.Lat.