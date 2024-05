Veleni sulla campagna elettorale: "Offese social, ritiro la candidatura"

Campagna elettorale al veleno a Vescia, dove insulti social e clima pesante hanno spinto Marco Farneti, uno dei candidati della Lega, a ritirarsi e a denunciare chi lo insultava sui social. "Il clima che si è creato è insostenibile. Mi sono messo a disposizione della mia città decidendo di candidarmi con la lista Lega alle prossime elezioni amministrative, ma mai avrei pensato di diventare oggetto di offese sui social media e sui gruppi whatsapp da parte di una persona che voleva mi schierassi con un’altra fazione politica – spiega Farneti – Ho presentato querela per diffamazione ai carabinieri e, viste le chiacchiere che continuano ad alimentarsi nella frazione dove abito, mi sono ritirato dalla corsa elettorale". Farneti ha 56 anni, vive a Vescia ed è presidente della Proloco di Foligno. In vista delle elezioni aveva deciso di mettersi in gioco, "valutando anche la possibilità di dimettermi anche dalla carica di presidente della Proloco". Farneti prima di schierarsi avrebbe incontrto alcuni rappresentanti politici, tra cui la persona che poi avrebbe iniziato a insultarlo e che collabora con un’altra lista. Alla fine la scelta è ricaduta sul sostegno al sindaco uscente Stefano Zuccarini "perché ne condivido i valori e i programmi. Da quel momento è partita la macchina del fango e sono iniziati gli insulti social di questa persona, la quale non ha accettato che io mi candidassi con una lista diversa dalla sua". Le offese sono state ripetute sui social e nei gruppi whatsapp e allegate alla querelaai carabinieri. "Non ho mai fatto politica, mi sono sempre occupato della mia frazione tramite la Proloco e il mio impegno quotidiano. Mai avrei pensato che sarebbe andata a finire così, sono molto sconfortato da questa situazione. Vescia è una frazione , quasi un piccolo paese e le voci corrono veloci. Nelle mie scelte sono stato sempre in buona fede e le ho sempre fatte con la consapevolezza di poter aiutare, mai di dividere o creare polemiche, per questo sono molto dispiaciuto per quanto accaduto". "Non sono abituato a questo fango e al comportamento di certe persone - conclude –, ho quindi deciso di ritirarmi dalla corsa elettorale".

Alessandro Orfei