Veicoli senza assicurazione. Il Comune corre ai ripari: arriva il nuovo ’Autoscan’

Le multe con gli strumenti elettronici da parte del Comune sono in aumento: a certificarlo una variazione di bilancio che prevede un aumento della spesa delle notifiche. In realtà la motivazione è duplice: quest’anno erano state stanziate meno risorse rispetto all’anno scorso e quindi è stato necessario un emendamento votato in Commissione bilancio per incrementare la spesa. Ma accanto a questo – è stato spiegato – c’è un utilizzo maggiore dei dispositivi elettronici (autovelox, Photo-Rev ai semafori, telecamere Ztl) e tra qualche settimana entrerà in funzione anche un nuovo "Autoscan" in grado di individuare dall’auto della pattuglia dei vigili in movimento, i veicoli sprovvisti di assicurazione o revisione. Uno strumento a tutela degli automobilisti perugini, dato che sono sempre più numerosi i mezzi che circolano privi di copertura assicurativa o di revisione appunto. Veri e propri pericoli su strada che circolano ogni giorno e che in caso di incidenti, mettono a rischio il risarcimento. Per questo le pattuglie della polizia locale del capoluogo, andranno su strada a effettuare anche questo tipo di controlli (che vengono già fatti con un Autoscan fisso): il nuovo apparato è infatti composto da un’unità di ripresa, con due telecamere ad alta risoluzione, di cui una ad infrarossi, che permette di effettuare riprese video e scattare fotogrammi dei veicoli attenzionati.

Il sistema, è in grado di effettuare visure in tempo reale presso la banca dati del Ddt per il controllo delle revisioni e alla banca dati Ania per il controllo della copertura assicurativa: attenzione però perché l’auto va fermata e la violazione immediatamente contestata, non è possibile inviare notifiche a casa come fosse un normale autovelox appunto. Proprio Ania Umbria (Associazione nazionale imprese assicuratrici) rileva che sul territorio regionale a circolare senza assicurazione sono almeno trentamila auto. Questo lo si deve anche al fatto che l’assicurazione in Umbria costa sempre di più. Nella regione, secondo l’Osservatorio di Facile.it, rispetto l’anno scorso, il premio medio per assicurare un’auto è aumentato del 37,9% (in media 160 euro in più). Senza scordare che la sanzione per la mancata revisione è di 159 euro, mentre quella per l’assenza di assicurazione può arrivare a 3.464 euro.

Michele Nucci