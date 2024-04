Vanessa Incontrada star. Due grandi serate al Lyrick

ASSISI – Due serate, sul palco del Lyrick, in compagnia di Vanessa Incontrada, volto popolarissimo della televisione e del cinema. Questa sera e domani alle 21.15 l’attrice sarà infatti protagonista, insieme a Gabriele Pignotta, Fabio Avaro, Siddharha Prestinari, Nick Nicolosi di "Scusa sono in riunione… Ti posso richiamare?", una commedia divertente e dal retrogusto amaro scritta e diretta da Gabriele Pignotta. In scena va il ritratto della generazione dei quarantenni e dei cinquantenni di oggi, piena di imperfezioni e fragilità, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere e ironizzare su se stessa.

"Sono cinque personalità differenti, con i propri punti di forza, ma soprattutto di debolezza – racconta Vanessa Incontrada, alla terza collaborazione con Pignotta –. C’è l’idealista, il giornalista ambientalista preso dalle sue battaglie ecologiche, e poi ci sono io che sono la donna indipendente e multitasking. Penso che sia facile riuscire ad immedesimarsi in ognuna di queste". Punto di partenza dello spettacolo è uno scherzo che trasforma i cinque personaggi in protagonisti di un reality show televisivo. Il risultato è un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Lo spettacolo fa parte della stagione "Scopriamo le carte" del Lyrick, organizzata dall’associazione ZonaFranca di Paolo Cardinali, con biglietti in prevendita sui circuiti TicketItalia e TicketOne.