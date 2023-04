"Valorizzato il territorio" Premiate aziende di Trevi

TREVI – Per valorizzare le imprese del territorio, ieri l’amministrazione comunale in occasione dell’evento ’Trevi Fa Impresa’ ha consegnato i riconoscimenti alle aziende che per propensione all’innovazione e rispetto per la qualità ambientale hanno portato Trevi fuori dai confini regionali. Le aziende premiate per la propensione all’innovazione sono la Eltrev e la Anilina Umbra; il premio per il rispetto alla qualità ambientale è stato assegnato a Bazzica e a Sulpol srl, oltre a Ergon e Organi Pinchi. Le aziende premiate hanno avuto modo di raccontare la loro storia fatta di lavoro, passione e resistenza. La cerimonia si è svolta alla presenza tra gli altri degli imprenditori umbri Gianluigi Angelantoni ed Eugenio Guarducci, che hanno raccontato le loro storie. Altri riconoscimenti sono stati consegnati a Cartiere di Trevi, alla Soc. Agricola Il Frantoio; menzione come impresa innovativa a Officine di Trevi. La menzione come impresa che ha fatto conoscere Trevi al di fuori dei confini è stata assegnata a Sitem, a Molino sul Clitunno ed a Strani Rumori Studio. La menzione di giovani imprenditori è stata assegnata a Frantoio Gaudenzi ed a Green Heart Distillery. Sono state insignite della menzione di merito per la storicità del loro lavoro sul territorio l’Officina Fantauzzi, Raspa Leonello Tutto per Agricoltura", Acconciature Barbiere Venanzi Lucio e Michele, Salumi Medei; Felc, Tosti Market e Proietti Agostino.