Vaccini Covid, ecco dove andare

PERUGIA – La Regione Umbria rinnova l’appello: "Vaccinatevi contro il Covid". Per ridurre la circolazione del virus e proteggere le categorie più fragili e a rischio di sviluppare gravi complicanze, ha indetto per mercoledì 27 dicembre un open day straordinario per favorire la vaccinazione anti Covid-19, aperto a tutti i cittadini: lo ricorda l’Assessore regionale alla salute e alle politiche sociali, Luca Coletto. Per l’occasione, sarà possibile recarsi, senza prenotazione, in uno dei centri vaccinali appositamente aperti in ogni Distretto sanitario della USL Umbria 1 (Branca, Umbertide, Città di Castello, Bastia Umbra, Marsciano, Castel del Piano, Passignano sul Trasimeno) e della USL Umbria 2 (Foligno, Terni, Amelia, Narni, Orvieto, Spoleto, Cascia, Norcia). Informazioni più dettagliate sono disponibili al link:

https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/articolo/vaccinazione-anti-covid-19-27-dicembre-apertura-straordinaria-dei-centri-vaccinali

Nelle prossime settimane verranno organizzati ulteriori appuntamenti come quello del 27 dicembre. Per coloro che non potessero aderire agli open day, rimane sempre valida la somministrazione del vaccino previa prenotazione, rivolgendosi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione o tramite il portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/