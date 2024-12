Va in pensione il dottor. Alberto Trippetti

SPOLETO Un altro storico medico della città va in pensione. Si tratta di Alberto Trippetti (foto) che dopo 43 anni di attività è pronto a sfilare il camice bianco. Decano dei medici di medicina generale di Spoleto, amato e apprezzato dai pazienti per la professionalità e la disponibilità dimostrate costantemente nel corso degli anni, dal primo gennaio il dottor Trippetti andrà in pensione. Punto di riferimento per colleghi e assistiti, è stato nel corso della sua più che quarantennale carriera anche coordinatore delle Aggregazioni funzionali territoriali della Usl Umbria 2, coordinatore e docente della Scuola di specializzazione in medicina generale e membro del direttivo provinciale del sindacato, impegnandosi direttamente nella Federazione italiana medici di Medicina generale. Al dottor Trippetti sono arrivate le congratulazioni da tanti pazienti ed amici per la lunga ed onorata carriera.