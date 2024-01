Va a fare la spesa. I ladri svaligiano l’appartamento

GUBBIO – Si ripresenta la problematica dei furti a Gubbio. A farne le spese, questa volta, è una signora eugubina di 77 anni residente in zona “Shangai”. Lo scorso mercoledì, l’anziana è uscita per fare la spesa e al suo ritorno, intorno alle 18:30, ha trovato la casa a soqquadro. I ladri, stando alle ricostruzioni, sono entrati facilmente dalla porta d’ingresso del condominio in cui abita la signora, hanno forzato la porta dell’appartamento al secondo piano e hanno svaligiato la casa, in cui l’anziana vive da sola. Il bottino si componeva della pensione in contanti che la signora teneva nell’appartamento, alcuni monili d’oro e un libretto dei risparmi. A causa dello choc, la 77enne ha accusato un malore dopo aver chiamato i Carabinieri. I militari dell’Arma sono prontamente intervenuti sul posto insieme ai familiari della vittima e ai sanitari del 118 che le hanno prestato le cure necessarie.