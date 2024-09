Urta un pedone e poi va via. Automobilista finisce nei guai per omissione di soccorso

Mentre era intenta a fare jogging è stata sbalzata nella cunetta laterale da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. È successo nella prima mattinata di ieri, poco prima delle 9, in via Riccieri a Marsciano, nel quartiere di Via Larga, dove una donna di 50 anni (T. R. le sue iniziali) residente a Deruta ma attualmente domiciliata a Marsciano, è stata investita mentre, come da abitudine, correva lungo la strada.

A lanciare l’allarme, poco dopo, un automobilista che si recava al lavoro e ha notato una donna sdraiata sulla cunetta con ferite al volto ed in stato confusionale. Immediatamente ha allertato il 118 che è intervenuto in pochi minuti e ha a sua volta richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sono intervenute due pattuglie della Polizia locale di Marsciano che hanno intrapreso tutta una serie di accertamenti esaminando frammenti lasciati dal veicolo (tra cui parti di uno specchietto retrovisore esterno) e procedendo a riscontri di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. C’è voluta qualche ora ma al termine della mattinata gli agenti della Polizia hanno individuato il veicolo ed il suo conducente.

Si tratta di una donna di Marsciano di 61 anni (L. S. le sue iniziali) che pare non essersi accorta di quello che era successo.

Il veicolo, una Opel Zafira, è stato comunque sottoposto a sequestro e i fatti segnalati alla Procura della Repubblica di Spoleto, con la donna che è ora indagata per il reato di fuga ed omissione di soccorso. La vittima, con ferite multiple al corpo e fratture facciali, è attualmente ricoverata all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

