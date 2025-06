"Strafoligno", la carica degli 800. Tutto pronto per l’edizione 2025

Saranno circa 800 gli atleti che parteciperanno oggi alla “Strafoligno“, che quest’anno conta la tredicesima edizione. La competizione podistica si svolge di notte a Foligno e si caratterizzaper un percorso completamente illuminato che attraversa le strade della città.

La gara ha un tracciato di 10 chilometri (3 giri da 3,3 chilometri l’uno) e si snoda ad anello intorno e dentro al centro storico di Foligno. Partenza (in pratica sono due, una alle 20,30, altra alle 21,45) dal parco dei Canapè. Il percorso si snodo poi per via Madonna delle Grazie, via Ciri, via Bolletta, via Garibaldi, via Umberto I, via Oberdan, via Chiavellati per concludersi nuovamente al parco dei Canapè. La gara, come sottolineato dagli organizzatori, "offre un’opportunità straordinaria per esplorare la magnifica città umbra e scoprirne le meraviglie. Foligno è rinomata per il suo ricco patrimonio storico e artistico, con una vasta selezione di musei, chiese e palazzi che meritano di essere ammirati. Inoltre, la città è immersa in un paesaggio suggestivo".

Nel corso della presentazione Giorgio Fusaro, presidente di Atletica Winner Foligno, che organizza la gara, ha sottolineato che in pochi giorni "Foligno ha ospitato eventi importanti come i campionati assoluti di società. Siamo soddisfatti: è stata un’ottima vetrina per la città con un rilevante ritorno anche dal punto di vista turistico. C’è stato un grande incremento di iscritti per la ‘Strafoligno’ rispetto al passato con particolare partecipazione di giovani".

Fabio Pantalla, presidente regionale della Fidal, ha messo in rilievo che "Foligno, in pochi giorni, con i vari eventi avrà accolto quasi 2000 atleti. La gara di domani (oggi, ndr) ha una particolarità: c’è un incremento notevole, quasi il 20 per cento, di atleti sotto i 35 anni".

Marco Cesaro, assessore allo sport, ha evidenziato che "i diversi eventi sportivi che si sono svolti e si tengono praticamente ogni settimana hanno alzato l’asticella. Lo sport a Foligno è sempre più in crescita".

Nell’ambito della “Strafoligno“ verrà consegnato un attestato da parte del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ai 12 ragazzi che sono risultati i più veloci nel recente “Golden Gala“ a Roma. Il Comune di Foligno è risultato il più veloce d’Italia nella staffetta del Palio dei Comuni, disputata durante la manifestazione sportiva. La competizione, una staffetta 12x200 metri, ha visto trionfare la squadra umbra allo stadio Olimpico.