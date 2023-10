Uomo si getta dal muraglione. Proseguono le ricerche

Perugia Sono proseguite anche ieri pomeriggio le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri per ritrovare l’uomo che si è gettato dal muraglione di via della Pergola domenica sera. L’uomo, armato con un coltello, era stato visto aggirarsi con fare sospetto a pochi metri dalla casa dove venne uccisa Meredith Kercher. Un luogo che per la risonanza mondiale che ha avuto per il tragico epilogo continua a fare notizia, a maggior ragione quando i residenti l’altra notte hanno visto quel dispiegamento di forze. Probabilmente le forze dell’ordine erano già sulle tracce del balordo quando lui per sfuggire alla cattura si è gettato dal muro, finendo nella boscaglia sottostante. Le ricerche vanno avanti anche con l’ausilio dei droni.