"Uno studio legale inesistente". Allarme dell’Ordine degli avvocati

Uno studio legale "inesistente" e avvocati autentici avvicinati allo stesso studio ma che in realtà non vi collaborano affatto. Non solo: non risultano iscritti all’ Ordine professionale i nominativi che farebbero parte del presunto studio legale in questione. E per giunta lo studio opererebbe con "discutibili modalità". E’ l’Ordine degli avvocati ternani, presieduto da Andrea Colacci, a denunciare la situazione. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Terni "ha ricevuto diverse segnalazioni relative alla discutibile attività che verrebbe svolta da sedicenti avvocati appartenenti ad un ipotetico studio legale Agnelli che avrebbe sede in Terni alla Via Mentana 56: l’Ordine fa presente all’utenza di aver verificato l’inesistenza di un tale studio legale, che offrirebbe i propri servizi con discutibili modalità". "Non risultano tra i propri iscritti – continua l’Ordine forense – i nominativi che vengono indicati come appartenenti a tale sedicente studio legale, mentre i nominativi di taluni avvocati realmente esistenti risultano essere del tutto estranei all’attività pubblicizzata dal presunto studio legale Agnelli".

L’Ordine degli avvocati di Terni "rammenta dunque l’importanza, per chiunque abbia necessità di avvalersi dell’opera professionale di un avvocato che intenda contattare mediante canali diversi dal rapporto personale, di verificare preventivamente la serietà del professionista soprattutto quando questi propone i propri servizi come una generica offerta al pubblico che, oltretutto, non è rispettosa dei canoni deontologici".