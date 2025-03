Università di Perugia, corsa a 5 per il Rettore. Gammaitoni esce allo scoperto

Perugia, 7 marzo 2025 – “Nell’attesa che vengano espletate le ultime formalità per la modifica dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia e che vengano così, finalmente, convocate le elezioni per il nuovo rettore, ritengo sia venuto il momento di comunicare ufficialmente l’intenzione di presentare la mia candidatura”.

Il professor Luca Gammaitoni è il primo ad aver sciolto le riserve per la corsa a Palazzo Murena, annunciando nero su bianco la sua candidatura. “È una scelta che nasce dalla volontà di contribuire alla chiarezza e di favorire un dibattito pre-elettorale, che vorrei fosse il più aperto, condiviso, libero e trasparente possibile. Quella che si sta per celebrare - scrive - è un’elezione importante e delicata, che deve coinvolgere l’intera comunità accademica, nelle sue varie componenti: studenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, accademici. E’ bene che ci prepariamo con impegno e partecipazione, affinché la scelta che siamo chiamati a compiere porti visione, prospettiva e utili energie per una stagione di nuova crescita dell’Ateneo”.

Gammaitoni, ordinario di Fisica sperimentale del dipartimento di Fisica e geologia dal 2013 è uno degli Italian top scientist e tra i dieci professori più citati dell’Università di Perugia. Nel 2016 è stato insignito dello “Special break through prize in fundamental physiscs“, per la prima osservazione della onde gravitazionali. È un cattolico di sinistra, in area Pd, per il quale si candidò alle elezioni regionali del 2019. Ha acquisito una certa popolarità durante la pandemia, per il suo lavoro di analisi statistica dei dati.

Gli altri candidati in ordine alfabetico, che puntano a prendere il posto di Maurizio Oliviero, a fine mandato, sono: Paolo Carbone, professore ordinario del dipartimento di Ingegneria dal 2002, dove insegna Misure elettriche ed elettroniche; il secondo è Massimiliano Marianelli, professore ordinario di Storia della filosofia, direttore del Dipartimento di Filosofia, il terzo è Daniele Porena, professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico, direttore del Centro Interistituzionale di studi e alta formazione in materia ambientale, delegato del rettore alle riforme, semplificazione e supporto legale. Poi c’è Marcello Signorelli, professore ordinario di Politica economica. Ora spetta al decano professor Ermanno Cardelli, il compito di indire le elezioni. Le urne dovrebbero aprirsi tra fine maggio e inizio giugno.

Silvia Angelici