Più autobus per studenti. Potenziata la linea "F". Raddoppiano le corse

La linea F del bus cittadino rivolta principalmente agli universitari si adegua ai tempi e alle esigenze degli utenti. La tratta Elce-via Vecchi, Rimbocchi cva, Santa Lucia, viale Lino Spagnoli, Ingegneria, viale Giovanni Perari e ritorno da oggi è stata potenziata nella fascia oraria 8- 10.30 dal lunedì al venerdì, con il raddoppio delle corse (4 all’andata e 4 al ritorno).

"Questo provvedimento – spiega l’assessore Pierluigi Vossi, presenti Paolo Belardi, delegato del rettore, Alessio Cinfrignini, direttore di BusItalia, la dirigente comunale Margherita Ambrosi, Massimo Lacquaniti, mobility manager UniPG e Fabio Piscini, dirigente della ripartizione tecnica di UniPg – segna l’inizio di un percorso che, spero, possa proseguire per i 5 anni di consiliatura con questa sintonia ed intesa perché rivolto ad un bene comune, ossia rispondere alle esigenze di tanti ragazzi e ragazze che studiano nella nostra città e che, per l’effetto, hanno bisogno di certezze sull’efficienza dei mezzi pubblici, garantendo loro la possibilità di arrivare nei luoghi di studio senza l’ausilio dell’auto privata".

Per Belardi, il raddoppio della linea F consentirà di poter risolvere una problematica che ha interessato il polo di Ingegneria, dove, a causa di alcuni cantieri in opera, una parte del parcheggio è stato sottratto all’utilizzo dell’utenza. "Oggi il raddoppio delle frequenze degli autobus permette agli studenti di avere a disposizione una valida alternativa all’uso del mezzo privato, collegando peraltro due poli strategici come quello di ingegneria e quello della zona centrale dell’Università in via Pascoli. Ora lo step successivo è di lavorare per trovare una soluzione simile per i poli di via del Giochetto e di agraria oggi in sofferenza".

"Il potenziamento - dichiara Cinfrignini - rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Busitalia, società del Gruppo FS Italiane, per offrire un servizio di trasporto pubblico efficiente, sostenibile e in linea con le esigenze della comunità".

I numeri: il provvedimento riguarda l’integrazione di una linea “portante” del Comune di Perugia (sono circa 40 le tratte strategiche) che tocca quartieri molto popolosi come Ferro di Cavallo, Madonna Alta, Elce, Santa Lucia. In particolare si va a rafforzare il servizio nella tratta ricompresa tra via Cortonese (nei pressi della fermata minimetrò in via Perari) ed Elce dimezzando i tempi di frequenza da 30 a 15 minuti. Ritenendo che la fermata di via Perari consentirà di intercettare sia il traffico privato che collettivo, Cinfrignini ha spiegato che il progetto si inserirà nell’ambito della mobilità collettiva di Perugia in grado di fornire già ora numeri importanti: 5 milioni di km l’anno, 385mila corse, 1300 impianti di fermata, circa 200 pensiline.

E i diretti interessati che dicono? "L’auspicio - osserva Il presidente del consiglio degli studenti Nicholas Radicchi – ora è di proseguire con politiche simili per garantire un efficientamento del servizio anche nelle aree oggi in sofferenza e sfruttare al meglio il numero importante degli abbonamenti sottoscritti da ragazzi". Numeri importanti, visto che la sottoscrizione degli abbonamenti da parte di questa utenzaq, come riferito da Lacquaniti, arrivano alla cifra record di 13mila in un contesto in cui Perugia ha censito circa 30mila studenti.

Silvia Angelici