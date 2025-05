Sfruttati e maltrattati. Lav ancora in campo per difendere gli animali

Lo scorso novembre, proprio a Castiglione del Lago, è stata inaugurata “La casa degli animali Lav“, un luogo di pace dove gli animali, salvati dall’associazione da situazioni di sfruttamento, possono vivere sereni e liberi dai maltrattamenti. Gli oltre 80 ettari vicini al Lago Trasimeno, acquistati grazie ai tanti sostenitori, sono diventati un luogo sicuro dove accogliere gli animali.

Se ne parlerà nel contesto di “Protagonisti in sala“ al Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago il 12 maggio alle 21, quando verrà proiettato il film documentario “L’ultimo spettacolo“ di Andrea Morabito (Italia, 74 minuti). Un’opera contro lo sfruttamento degli animali: ospiti in sala per dialogare con il pubblico il regista del film Andrea Morabito e Roberto Bennati direttore generale della Lav (Lega anti vivisezione) che ha prodotto l’opera. Il film descrive quello che successe a Cagliari nel 2010.

Il volontario della Lav Roberto Corona, insieme ad altri attivisti, filma gli animali del Circo Martin e denuncia le drammatiche condizioni in cui versano. Il percorso giudiziario, preso in carico dai responsabili della Lav e sottoposto alla giustizia italiana, si è protratto fino al 2024 e ha visto una condanna in Cassazione per i proprietari del Circo Martin. Una testimonianza civile si è così trasformata in un clamoroso precedente, portando alla luce lo sfruttamento degli animali a scopi ricreativi di dubbio gusto ed efficacia.

Il regista Andrea Morabito, utilizzando il materiale girato da Roberto Corona, cerca di generare empatia e partecipazione, spingendo lo spettatore ideale a mettere in discussione il modo in cui guarda gli animali.

Dopo il successo di “Food for Profit“, denuncia dei legami tra l’industria della carne e il potere politico, e di “Cuori liberi“, dedicato alla difesa dei maiali a rischio d’abbattimento per fronteggiare la peste suina, senza dimenticare la recente uscita di “Christspiracy“, la questione animale torna al centro del discorso e del dibattito in questo documentario prodotto dalla stessa Lav con un chiaro intento militante e promozionale.