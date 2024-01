Università dei Sapori. Laboratori a porte aperte: "Venite a visitarci"

Università dei Sapori, agenzia formativa di Confcommercio Umbria che vanta un ruolo di eccellenza nella formazione food and beverage, domani dalle 9 alle 13 apre laboratori e aule della sua sede

in via Fontivegge 55. Nell’occasione sarà possibile visitare i laboratori sala/bar, di pasticceria, di arte bianca e pizzeria, di gastronomia, le aule didattiche, alcuni animati dagli allievi. Università dei Sapori rappresenta una scelta didattica vincente per i giovani. Info tel. 075 38889233 – 075 5729935,