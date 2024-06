Un’insegna in gran salute. Pac 2000A Conad cresce. Investimenti e innovazione

Nonostante lo scenario macroeconomico complesso, Pac 2000A Conad, guidata dal presidente Claudio Alibrandi, si conferma insegna leader nelle regioni del Centro e Sud Italia, chiudendo l’anno con un giro d’affari complessivo di 5,28 miliardi di euro, in crescita del 9,2% rispetto al 2022. Intanto il patrimonio netto tocca quota 969 milioni di euro e un utile netto di 55 milioni di euro. Con 1.083 soci Imprenditori, 1.525 punti vendita e 100 concept store (parafarmacie, ottici, distributori conad self 24h e petstore), la Cooperativa ha continuato a operare con determinazione e dedizione per generare valore per i territori in cui è presente, tra cui l’Umbria. E’ la fotografia che esce dall’assemblea di bilancio di PAC 2000A Conad, la prima Cooperativa del Consorzio Conad per numero di imprenditori associati e fatturato. Ma il marchio della “margherita“ pensa anche contemporaneo.

"Attraverso investimenti significativi in tecnologie digitali, innovazione e ammodernamento dei nostri centri distributivi – spiega il direttore generale Francesco Cicognola – stiamo migliorando l’esperienza dei consumatori, l’efficienza operativa del nostro sistema logistico e dei nostri punti vendita, per contribuire alla creazione di valore a lungo termine per tutti i nostri soci e confermare solidità, crescita e successo dell’azienda anche nel futuro. In un mondo in rapida evoluzione è per noi fondamentale, come azienda di successo, continuare ad abbracciare il cambiamento con visione, capacità di azione e determinazione. Investiremo risorse nell’adozione delle più avanzate tecnologie, nell’ottimizzazione dei nostri processi digitali e nello sviluppo professionale continuo dei nostri dipendenti e collaboratori, con l’obiettivo di garantire la competitività e la nostra rilevanza nel panorama economico nazionale".

In Umbria le performance del gruppo sono più che in salute. Con una quota di mercato del 32,28%, PAC 2000A conferma il primo posto nella Regione. Cresce anche il fatturato della rete, che raggiunge i 783,59 milioni di euro, in aumento del 6,82% rispetto al 2022. Risultati ottenuti grazie a una rete composta da

197 punti vendita. "ll 2023 – dice l’amministratore delegato Danilo Toppetti – è stato senza dubbio un anno sfidante per il nostro settore, con l’inflazione che ha mostrato chiaramente i suoi effetti sugli scaffali, portando i consumatori a cercare soluzioni più convenienti senza però rinunciare alla qualità. PAC 2000A ha risposto con una strategia mirata a tutelare il potere di acquisto della clientela, attraverso la valorizzazione dei prodotti a marchio e maggiori attività di promozione".

Silvia Angelici