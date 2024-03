Una valanga di rifiuti nella frazione. A San Martino recuperati 82 quintali

Nelle strade della frazione di San Martino in Trignano raccolti ben 82 quintali di rifiuti. È stato effettuato giovedì mattina lo “spazzamento meccanizzato“, seconda tappa, dopo San Nicolò, del programma sperimentale voluto dal Comune di Spoleto. Questo genere di attività nelle frazioni non veniva effettuato da tempo ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione della Valle Umbra Servizi, dell’A.Se. Spoleto e della polizia Locale. L’intervento ha interessato via Lago di Piediluco, via della Pace, via XVI aprile, via Ticino, via Po, via Tagliamento, via Adige, via Piave, via Arno, via Velino, via Chiascio, via Tevere, via della Solidarietà, via Lago di Garda, via Cerquestrette, via Arno e in località Sant’Angelo in Mercole. "La fase sperimentale che abbiamo avviato con i primi due interventi a San Nicolò e a San Martino in Trignano – ha spiegato l’assessore alla transizione ecologica Agnese Protasi – potrà essere suscettibile di modifiche o cambiamenti migliorativi, ma al momento possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto. L’amministrazione comunale ha voluto fortemente che questo tipo di servizio ripartisse, ritenendo che la collaborazione tra Vus e Ase fosse il modo migliore per garantire pulizia e decoro anche nelle frazioni". Insieme alle squadre di Vus e Ase ha fornito il proprio contributo anche la polizia locale, collocando i cartelli provvisori di divieto di sosta nelle vie interessate per evitare la presenza di auto durante le operazioni di spazzamento.

"Questa modalità di intervento nelle frazioni – dichiara Roberto Paolucci, amministratore unico di A.Se. Spoleto – prevede una stretta collaborazione tra noi e la Valle Umbra Servizi, dandoci quindi la possibilità di effettuare un lavoro di pulizia molto efficace. È una sinergia che consente alle diverse squadre di operare in maniera puntuale, migliorando notevolmente il livello qualitativo del servizio erogato al cittadino". La pulizia delle strade e dei marciapiedi ha prodotto 82 quintali di rifiuti compresi brecciolino, fogliame e sfalci. "Tali quantità di rifiuto - afferma il direttore generale di Valle Umbra Servizi, Marco Ranieri - non vengono smaltite in discarica ma avviate da Vus ad un impianto di recupero specializzato, contribuendo così all’incremento della raccolta differenziata e del riciclo di materia". La programmazione definitiva degli interventi, che il Comune di Spoleto sta definendo con Vus e Ase, verrà comunicata entro la fine di marzo.