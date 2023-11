Una settimana di eventi con “Gubbio Danz’Week Competition”

E’ stata presentata ieri mattina la terza edizione di “Gubbio Danz’Week Competition”, evento internazionale di danza, formazione, arte e cultura che si terrà fino a domenica 19 novembre, diretta da Cecilia Monacelli e Afshin Varjavandi.

Per una settimana, saranno in città, oltre agli appassionati, direttori, performer, artisti e professionisti da tutto il mondo; stimate in oltre quattrocento le presenze complessive. Alla presentazione sono intervenuti la Monacelli, ideatrice della manifestazione e direttrice di Danz’Art Centro di Formazione Professionale in Gubbio, Afshin Varjavandi (insieme nella foto), coreografo e maestro internazionale, da anni figura di riferimento nel panorama della danza, oltre al sindaco di Gubbio Filippo Stirati.

"Si tratta – ha spiegato Cecilia Monacelli – di un evento formativo di portata internazionale, finalizzato alla crescita di giovani danzatori nel mondo artistico, in termini di studi e di confronto". In questa prospettiva sono stati chiamati artisti della levatura di Sidi Larbi Cherkaoui, Cristiana Morganti, Gonzalo Galguera, Virna Toppi, Michele Merola, Marta Diminich, Ioulia Sofina, Monica Ratti.

Ad accompagnare le lezioni al pianoforte sarà il maestro Vinicio Colella. Afshin Varjavandi, per suo conto, ha sottolineato che GubbioDanz’Week vuole essere anche un’occasione "per rafforzare una socialità reale e umanizzata, quella di cui tutti, grandi e piccoli, abbiamo bisogno". Apprezzamenti sono stati espressi da Stirati. Da ricordare tra gli appuntamenti Giovedi ore 9 nella ex palestra di San Pietro “It’s My Dance” ideato e condotto da Monica Ratti. Al Teatro Ronconi invece venerdi alle 21 “Art Experience|Vetrina Coreografica”, sabato alle 15 il concorso di danza e domenica il Gala finale, protagonisti, oltre ai finalisti del concorso, danzatori ospiti e professionisti internazionali. Per informazioni: info@danzweek-com.