Una pianta per il futuro . Forestale in campo con le scuole

PERUGIA Il senso civico fa rima anche con rispetto e cura del verde. Un principio elevato a rango costituzionale, che si trasmette a partire dai banchi di scuola. In quest’ottica, in occasione della tradizionale “Giornata nazionale degli alberi“, i Carabinieri Forestali hanno organizzato oltre 50 eventi su tutto il territorio regionale, coinvolgendo anche i più piccoli. Tra le iniziative, la riqualificazione di un’area verde urbana degradata. E’ stato scelto il parco della Meridiana. Con il reparto Biodiversità di Assisi e l’Agenzia regionale forestale sono state messe a dimora numerose piante forestali: il leccio, il frassino maggiore, l’acero e il sorbo degli uccellatori per l’ombra per le generazioni future. All’ingresso pedonale dell’area è stata inoltre istallata una targa che riporta il nuovo articolo 9 della Costituzione con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla multifunzionalità e l’importanza del verde urbano.

Hanno partecipato all’evento gli alunni della scuola primaria Edmondo de Amicis di Castel del Piano e nell’area verde della scuola è stato messo a dimora un albero di Lentaggine in memoria di Gioele Ciurnelli, il bimbo di dieci anni morto dopo essere precipitato dal balcone di casa. La cerimonia è stata presieduta dal colonnello Gaetano Lorenzo Lopez, comandante Regionale dei Carabinieri Forestali, dell’assessore David Grohmann e degli alunni dell’Istituto Comprensivo Perugia 6.