Una fusione di successo. Sopra il Muro e Isola hanno vinto la loro sfida

“L’inclusione sostenibile“, questo è il claim lanciato da Sopra il Muro in occasione dell’iniziativa organizzata a Castiglione del Lago durante la quale sono stati presentati gli impatti della fusione avvenuta nel 2023 tra le cooperative sociali Sopra il Muro e Isola. All’incontro hanno partecipato il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, il presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno Sandro Pasquali, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e per il mondo cooperativo il presidente di Legacoop Umbria Danilo Valenti, il presidente di Legacoopsociali Umbria Andrea Bernardoni, e il presidente di Legacoopsociali nazionale Massimo Ascari. Sopra il Muro è una cooperativa sociale con decenni di storia impegnata nell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Nel 2023 dopo l’integrazione con la cooperativa sociale Isola è divenuta una delle cooperative sociali più importanti del centro Italia per dimensione economica e occupazionale. Oggi Sopra il Muro ha un valore della produzione di più di 16 milioni di euro con 551 lavoratrici e lavoratori – dove le donne rappresentano il 67% - di cui 133 sono persone con disabilità o svantaggiate. "L’integrazione tra Isola e Sopra il Muro – afferma Giampaolo Tomassoli, presidente di Sopra il Muro – ha fatto nascere un’unica cooperativa di inserimento lavorativo, tra le più grandi e professionali del centro Italia, che unisce le capacità professionali e tecniche, delle due realtà. Un’impresa solida che nel 2024 è cresciuta superando i 16 milioni di valore della produzione. La cosa di cui siamo più orgogliosi è di essere riusciti a aumentato in modo significativo le retribuzioni di lavoratori applicando gli adeguamenti previsti dal nuovo Ccnl e di aver incrementato il numero delle persone con disabilità e svantaggiate inserite al lavoro. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa a Castiglione del Lago perché vogliamo comunicare, anche simbolicamente, il nostro impegno per lo sviluppo della comunità e l’ancoraggio di Sopra il Muro al territorio. Siamo nati dal basso, da un’idea semplice ma potente: contribuire attivamente allo sviluppo delle nostre comunità, generando un impatto positivo e duraturo. Nei prossimi mesi abbiamo in programma importanti investimenti che qualificheranno ancor più il nostro lavoro e renderanno ancora più forte il legame con il territorio".