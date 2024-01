"Una festa di compleanno per tutti i bambini": la offre il Comune

CASTIGLIONE DEL LAGO – Da oggi a Castiglione del Lago ogni bambino potrà permettersi una festa di compleanno. Una precisa scelta del Comune Area Politiche Sociali tramite un bando denominato "Un compleanno per tutti", pensato per sostenere i nuclei familiari nel contrasto alla povertà educativa, attraverso l’erogazione di un contributo una tantum finalizzato all’acquisto di prodotti alimentari e bevande, prodotti da forno e di pasticceria, il tutto compatibile con la realizzazione di una festa di compleanno per bambini da 1 a 11 anni. Beneficiarie saranno le famiglie che abbiano un Isee minore o uguale a 6.000 euro e che sostengano nel corso del 2024 spese per la festa di compleanno, preferibilmente a scuola o comunque nella modalità ritenuta più opportuna.

"Un compleanno per tutti: equità ed empowerment" è il titolo completo dell’iniziativa voluta e realizzata dall’assessora alle politiche sociali Elisa Bruni (foto).