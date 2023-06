Una domenica ’Favolosa’ In centinaia a pedalare sulle biciclette d’epoca

L’attesa è finita: la prima edizione della ciclostorica ’La Favolosa’ arriva domani a Gubbio, che accoglie un altro appuntamento sportivo, aprendosi sempre più ad un tipo di turismo indirizzato verso l’attività fisica agonistica e non, come già successo con la Festa del Cross o la Spartan Race, e come avverrà con il Torneo Internazionale di Tennis Maschile ’Città di Gubbio’ e il Trofeo ’Luigi Fagioli’ nel mese a venire. Tornando al ciclismo, gli eventi collegati alla manifestazione – organizzata dalla Speed Motor Bike su idea del presidente Tiziano Brunetti, insieme a Fabio Codignoni e a Fausto Procacci, figlio di Mauro, ciclista dilettante eugubino degli anni ’60 al quale è dedicato l’intero evento – partiranno già dalla giornata odierna. Alle ore 18, nella Sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio, Riccardo Nencini presenterà il libro dedicato al nonno Gastone, grande campione di ciclismo negli anni ’50 e ’60 e uno dei pochi italiani ad aver vinto sia il Giro che il Tour de France; un’ora più tardi gli Sbandieratori di Gubbio offriranno il loro saluto ai presenti in Piazza Grande.

Il clou della manifestazione, patrocinata dall’associazione Maggio Eugubino, dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia e dai Comuni di Gubbio, Valfabbrica e Sigillo, sarà domani, quando alle ore 9 i ciclisti, con biciclette non più moderne risalenti almeno al 1987, partiranno dalla piazza pensile eugubina, scegliendo tra due percorsi: il primo è di circa 30 chilometri, il secondo di circa 60; inizialmente era previsto anche un percorso più lungo da 78 chilometri, cancellato a causa delle conseguenze provocate dal maltempo delle ultime settimane. Lungo entrambi i tracciati, che toccheranno alcuni dei punti più caratteristici del territorio eugubino come Villa Montegranelli, Castel d’Alfiolo, il castello di Colmollaro, saranno allestiti vari punti di ristoro, dove i ciclisti potranno gustare le tipicità gastronomiche umbre. Al termine della pedalata tutti i partecipanti concluderanno la giornata con il ’Pasta party’ negli Arconi che sorreggono Piazza Grande. Tanti i turisti attesi nel weekend a Gubbio: oltre a ’La Favolosa’, che porterà con sé centinaia di iscritti e appassionati di bici d’epoca, nel centro storico si svolgerà anche la Fiera di San Giovanni, compatrono di Gubbio, che aumenterà senza dubbio l’appeal e l’offerta turistica che la città medievale propone ai visitatori.