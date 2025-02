Una città a misura di innamorati. Tante iniziative per San Valentino

A San Valentino esperienze indimenticabili nella parte più suggestiva di Orvieto. Dal 14 al 16 febbraio, i sotterranei della Rupe tornano a essere il romantico e suggestivo sfondo della sesta edizione di “Innamorati di Orvieto“, l’iniziativa organizzata dall’assessorato comunale al turismo con la collaborazione del Consorzio tutela dei vini, Carta Unica, Scuola comunale di musica A. Casasole, Unitre, Coop Culture, Sistema Museo, Compagnia Mastro Titta e Cooperativa Mir.

Appuntamento centrale del programma e diventato ormai iconico è quello con la “Luna nel Pozzo" che si terrà venerdì 14 febbraio dalle 18 alle 20. Sotto la luna gigante calata nel Pozzo di San Patrizio le coppie saranno chiamate a una prova di “fiducia“. Uno dei due componenti sarà infatti bendato e si lascerà accompagnare lungo i 248 scalini dove ci saranno postazioni in cui gli attori della Compagnia Stabile del Teatro San Carlo declameranno poesie e versi d’amore. In fondo ai 54 metri del Pozzo si potranno infine scambiare il bacio più profondo del mondo non prima di aver degustato un calice del vino Doc di Orvieto e una selezione dei prodotti tipici di questa terra. La Luna nel Pozzo sarà poi visibile a tutti i visitatori anche sabato 15 e domenica 16 febbraio.

Nella giornata del santo patrono degli innamorati, il 14, le coppie potranno usufruire dell’ingresso a prezzo ridotto in tutti i sotterranei che aderiscono alla manifestazione ovvero il Pozzo di San Patrizio, Orvieto Underground, Pozzo della Cava, sotterranei di Sant’Andrea e Labirinto di Adriano. I visitatori potranno scegliere uno di questi luoghi da cui partire alla scoperta della Città Nascosta e riceveranno una moneta portafortuna in terracotta che potranno gettare nel cuore di Orvieto per esprimere il loro desiderio.

Alle 10 e alle 16 al Pozzo della Cava si terrà “In ricordo del nostro amor“, una visita guidata e un mini laboratorio di decorazione ceramica in cui gli innamorati decoreranno un oggetto in maiolica che poi sarà cotto e consegnato alla coppia. L’appuntamento sarà replicato, agli stessi orari e sempre su prenotazione, sabato 15 e domenica 16. Alle 17 nei sotterranei di Orvieto Underground, spazio alla musica con “Candlelight Romance“ a cura della scuola comunale di musica. Quindi “Riflessi di cuore“, il concerto di pianoforte di Riccardo Cambri che si terrà sabato 15 alle 17.30 al Duomo.