Una chiesa ancora in attesa della ricostruzione. Da anni la messa di Natale si celebra in palestra

SPOLETO Gli oltre settemila fedeli della parrocchia del Sacro Cuore dovranno attendere almeno fino al 2025 per tornare a pregare in chiesa, danneggiata dal sisma e chiusa ormai dal 2016. Sono passati ben sette anni e anche quest’anno, per l’ottava volta consecutiva, il parroco è stato costretto a celebrare la messa di Natale nella palestra della parrocchia. Quella del Sacro Cuore è la parrocchia più numerosa dell’arcidiocesi Spoleto-Norcia. Quando inizieranno gli interventi per il restauro della chiesa? I fedeli attendono ormai da tempo l’avvio dei lavori perché l’immobile, come ha sottolineato più volte il vescovo, pur privo di interesse storico è tra quelli inseriti nella prima fase di progettazione. La Curia di recente ha fatto sapere che la fase di progettazione è terminata da tempo e la Soprintendenza ha dato parere favorevole con prescrizioni al recupero della chiesa, così come da progetto trasmesso dai tecnici. I lavori riguarderanno il rifacimento, con modifica, della copertura della chiesa, contestualmente ai lavori di restauro, ripristino e miglioramento sismico. L’importo dell’intervento sarebbe di circa un milione di euro e anche il Comune ha concesso l’autorizzazione paesaggistica. La Curia Arcivescovile ha già inviato tutta la documentazione all’Ufficio speciale per la ricostruzione. "Quando ci sarà il parere favorevole di quest’ultimo, - scrive l’Arcidiocesi - si procederà alla gara di appalto per l’affidamento dei lavori". Nessuna data certa, ma è chiaro che per tornare a pregare in chiesa i tempi si allungano perché dall’ufficio tecnico della Curia fanno sapere che i lavori dovrebbero durare circa un anno e quindi con molte probabilità anche la messa di Natale 2024 sarà celebrata in palestra.