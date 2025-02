Un punto a testa e bel gioco. La Narnese resta a un passo

PIETRALUNGHESE 1 NARNESE 1

PIETRALUNGHESE (4-3-1-2): Abibi; Met Hasani, Sedran, Oliva, Lilli; Marietti (30’st Pauselli), Capezzuto, Locchi (30’st Francioni); Ventanni (23’st Simoncini); Rossi, Mangiaratti (26’pt Duranti, 39’st Convito). A disp.: Nappo, Magalotti, Aquilini, Brunella. All.: Luca Pierotti.

NARNESE (4-3-1-2): Falocco; Mora, Blasi, Aldair, Pinsaglia; Petrini (14’st Confessore), Colangelo, Manni; Bagnato (27’st Principi); Tramontano, Perotti (40’st Andreucci). A disp.: Pitaro, Bernardini, Battaglini, Nunziangeli, Perugini, Mascherucci. All.: Marino Defendi.

Arbitro: Messouk di Foligno (Giacometti e Nardoni).

Marcatori: 31’st Tramontano (N), 34’st Sedran (P).

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Rossi (P); Blasi, Colangelo (N). Recupero: 1’pt, 4’st.

PIETRALUNGA - Un punto a testa per Pietralunghese e Narnese, che hanno deliziato il folto pubblico del Martinelli con una gara spettacolare. Un pari che mantiene inalterato il distacco dei rossoblù di Defendi dal Sansepolcro capolista con 5 lunghezze in più. La Pietralunghese resta invece a tre punti dalla zona playoff. Primo tempo equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra. La Narnese, nonostante le assenze di capitan Ponti in difesa, concede poco. La Pietralunghese si affida soprattutto alle iniziative di Rossi e Ventanni. Succede tutto nella ripresa: la sblocca di testa Tramontano (nella foto) sul corner di Pinsaglia dopo 31 minuti. La Pietralunghese va anche vicino al pari con Oliva. L’1-1 arriva comunque e porta la firma di un difensore, l’argentino Sedran che, in proiezione offensiva, sul cross dalla destra di Duranti, supera Falocco. Di cambi in panchina Defendi, complici anche le assenze per squalifica di Grifoni e Marchetti, ne ha pochi. La Pietralunghese chiede un penalty quando Francioni va giù in area. L’arbitro Messouk lascia correre e l’1-1 finale rimanda le due squadre al prossimo impegno prima della sosta. Sabato per la Pietralunghese trasferta a Pierantonio nel derby del tartufo, per la Narnese big match al Gubbiotti contro il Sansepolcro capolista.