Un pomeriggio per i ragazzi tra favole e streghe

Fantasia e divertimento questo pomeriggio a Perugia con il doppio appuntamento per la stagioni di teatro ragazzi.

Al Teatro di Figura Perugia in via del Cortone (traversa di Corso Cavour) alle 17.30 c’è “Il Circo della Favole“, ideato e diretto da Maurizio Stammati con Chiara Laudani, Anna Maggiacomo, Sara Petro: in un luogo indefinito, tre ragazze scoprono un circo abbandonato: è un circo strano dove sono nascosti i libri delle favole e dei racconti e grazie alla curiosità le favole prenderanno vita in un magico. Che a un tratto viene bruscamente interrotto, si affaccia l’orrore della guerra, ma anche qui le favole troveranno la giusta risposta. Organizza il Tieffeu, biglietto unico a 7 euro, prenotazioni allo 075.5725845.

Al Teatro Brecht di San Sisto, per la stagione “Uno spettacolo di famiglia“ di Fontemaggiore alle 17 va in scena “Bella, bellissima!” (nella foto) con regia e cura dell’animazione di Nadia Milani, drammaturgia di Beatrice Baruffini, protagonisti Giulia Canali, Noemi Giannico, Eleonora Mina. Puppets e figure animate di Noemi Giannico. E’ la storia di una strega e di un orco per riflettere sulla bellezza, un tema sempre attuale che riguarda tutte e tutti e che spinge a tornare alle origini del non giudizio, quello che i bambini e le bambine naturalmente praticano ogni giorno. Uno spettacolo dove il teatro di figura presta il suo saper essere linguaggio magico alla drammaturgia delle immagini per giocare con la meraviglia e prendersi gioco dell’incanto. Biglietto a 7.50 euro, in biglietteria e su www.anyticket.it