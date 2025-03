Un nuovo ecografo per gli esami ai più bisognosi

CAMPELLO SUL CLITUNNO Si rinnova il supporto della Fondazione Prosolidar alla Fondazione Giulio Loreti con la donazione di un nuovo ecografo Samsung V8 di cui al Progetto "Salute e Solidarietà" che ha l’obiettivo di erogare gratuitamente prestazioni di diagnostica ecografica high quality a persone in stato di malattia e povertà. La Fondazione Prosolidar, infatti, già nel 2018 ha donato un’auto Fiat Doblò adibita al trasporto di disabili, che viene tutt’oggi utilizzata a pieno ritmo. "L’ecografo generosamente donato rappresenta uno strumento tecnologicamente performante per le prestazioni diagnostiche desiderate" – spiega la presidente della Fondazione Giulio Loreti Onlus, Olga Urbani - Il ricorso all’esame ecografico rappresenta un caposaldo della diagnostica in molte branche mediche. Le apparecchiature medicali, in particolare quelle ecografiche, sono in costante evoluzione ed è essenziale aggiornare continuamente la strumentazione per offrire ai pazienti prestazioni diagnostiche esatte".