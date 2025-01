Un localizzatore in dono alla residenza Balducci dalle “Dame“

Un bel gesto dell’ associazione Dame di San Vincenzo verso gli ospiti della alla residenza protetta “Giannino Balducci“ di via dei Patrioti. Si tratta della donazione di un localizzatore satellitare gps collegato a un cellulare che rappresenta un importante strumento per la gestione della sicurezza degli anziani ospiti della struttura. Molto soddisfatto e grato il presidente della Asp - Istituti riuniti di beneficenza Dino Ricci il quale, oltre a ringraziare la delegazione delle Dame di San Vincenzo, guidata dalla signora Maria Lucia Folgosi "per la sensibilità e il rapporto di vicinanza con la nostra struttura dimostrata", ha auspicato una sempre più forte, convinta e diffusa collaborazione tra la G. Balducci e le varie realtà associative del territorio umbertidese. Alla breve cerimonia erano presenti anche il dottor Carlo Tramontana, da poche settimane nominato nuovo direttore sanitario della Residenza protetta e la coordinatrice infermieristica Oksana Savych.

Pa.Ip.