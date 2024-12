Un duo turco-americano chiude la stagione di “Sacred Noise“

Ultimo concerto dell’anno per la rassegna musicale “Sacred Noise“ organizzata sempre in luoghi di importanza storico-culturale di Perugia. Il sassofonista americano Jonah Parzen-Johnson e il batterista turco Berke Can Ozcan (nella foto) si esibiranno domani alle 21 in una nuova location, il cinema Melies di via della Viola, con biglietti in prevendita su diyticket.it.

Berke Can Ozcan, noto come batterista e sound designer turco è polistrumentista, compositore e cantante e suona all’interno di progetti molto diversifcati, con apprezzamenti in tutto il mondo. Jonah Parzen-Johnson è un sassofonista baritono di New York, che si esibisce regolarmente come solista. I due musicisti arrivano in Italia nell’ambito del tour europeo, con tre date tra cui quella perugina, per presentare il loro primo album “It Was Always Time”: un progetto globale su più livelli, gli artisti che improvvisano in gran parte attorno ad alcune strutture di base per i sette pezzi.