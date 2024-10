UmbriaLibri da sfogliare, con il debutto a San Francesco al Prato

Seconda, ricchissima giornata di incontri e presentazioni per “UmbriaLibri“ che invade tutto il centro storico con le sue “Scritture d’autunno". Sul fronte degli evenbti d’ambito nazionale si comincia, presto, alle 9 con la Colazione con i libri, rassegna stampa culturale a cura di Greta Mauro e Lorenzo Lo Basso, che si tiene all’Ex Borsa Merci e viene trasmessa in diretta sui canali UmbriaLibri di Facebook e YouTune. La mattinata prosegue con diverse presentazioni: tra queste Cristina Stillitano con “A luglio non succede mai niente“, Andrea Caterini con “Sparring partner“, Giorgio Biferali con “Sono quasi pronto“ e Mariolina Venezia con “Rione Serra Venerdì. Imma Tataranni e le trappole del passato“.

Nel pomeriggio la kermesse letterario debutta all’Auditorium San Francesco al Prato con un poker di grandi ospiti: alle 16 Walter Siti presenta “C’era una volta il corpo“, alle 16.45 c’è seguire Fabio Volo (nella foto) con il libro “Balleremo la musica che suonano“, alle 18.15 Giancarlo De Cataldo con “Il bacio del calabrone“. Chiude la giornata l’attesissimo ospite internazionale, Philippe Forest che presenta “Io resto re dei miei dolori“. Ma sempre oggi sono tanti gli appuntamenti con l’editoria umbra, con la mostra mercato dislocata negli stand di Corso Vannucci e con le presentazioni degli scrittori della regione,. in scenqa tra Ex Borsa Merci, Loggia dei Lanari e Sala delle Colonne di Palazzo Graziani. Gli appuntamenti sono davvero tanti, tutti consultabili sul sito umbrialibri.com.Tra i tanti, all’ex Borsa merci alle 17 Francesco Gaggia presenta “Dog Kane - La trama del tempo“, alle 18 c’è “Interferenze“. Alla Loggia dei lanrari, sempre alle 17 “Lontananza“ di Donato Loscalzo, alle 18 “Terapia del dolore“ di Matteo Paloni, e “Il cacciatore di color“ di Giorgio Valerio Galli. Alla Sala delle Colonne, alle 16.30 Edizioni Frate Indovino - Edizioni Francescane Italiane lancia “Affari di famiglia. Vita di coppia, lavoro, denaro“ di Emma Ciccarelli e Pier Marco Trulli con intervennto di monsignor Ivan Maffeis, vescovo di Perugia.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero e senza prenotazione.