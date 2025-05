Umbriafiere, ok al bilancio. Forini nuovo presidente

Antonio Forini, imprenditore di Bastia Umbra, è il nuovo presidente di Umbriafiere spa. Fanno poi parte del consiglio direttivo Donatella Porzi, ex presidente del Consiglio regionale dell’Umbria e Giorgio Mencaroni presidente della Camera di Commercio dell’Umbria. È l’esito dell’assemblea dei soci di Umbriafiere che aveva all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2024 e, appunto, la nomina del nuovo cda. Alla presenza di tutti i soci si è proceduto, dapprima, alla votazione del bilancio 2024, approvato all’unanimità da tutti i soci. L’assemblea è andata poi avanti con la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione su proposta del Comune di Bastia Umbra, di Sviluppumbria, una rappresentanza di Unioncamere, della camera di Commercio e della Provincia. Per il cda sono stati proposti i nomi di Antonio Forini, Donatella Porzi e Giorgio Mencaroni Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria. Al momento della votazione si è proposto il nome di Antonio Forini come presidente, scelta approvata all’unanimità dall’assemblea dei soci. Il Comune di Bastia Umbra e l’assemblea dei soci, con una nota, hanno ringraziato il presidente uscente Stefano Ansideri per tutto il lavoro svolto alla guida di Umbriafiere. Hanno inoltre rivolto l’augurio al consiglio e al presidente Forini per il nuovo corso della Società, fatto di sviluppo dell’attività fieristica e sostenibilità ambientale, anche alla luce del nuovo progetto di recupero e manutenzione straordinaria della struttura fieristica. Per una struttura, Umbriafiere, che rappresenta un volano fondamentale per lo sviluppo economico e commerciale della regione dell’Umbria e di Bastia Umbra, polo di richiamo nazionale e internazionale in vari ambiti da quello fieristico espositivo al convegnistico, dai meeting aziendali e workshop agli spettacoli, ai concorsi pubblici.