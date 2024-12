“UmbriaEnsemble per i Giovani“, torna il concorso. I nuovi talenti entrano nel mondo dei professionisti

Un week-end scoppiettante di note per UmbriaEnsemble che conferma il suo impegno per i nuovi talenti della musica con la terza edizione del Concorso di esecuzione musicale “UmbriaEnsemble per i Giovani“: le selezioni sono attese venerdì all’Auditorium del Conservatorio Morlacchi di Perugia e sabato in quello del Conservatorio “Briccialdi“ di Terni. Sostenuta da Ministero e Regione, l’iniziativa, racconta con orgoglio la violoncellista e direttrice artistica Maria Cecilia Berioli, "è dedicata ai laureandi e ai neolaureati dei due Conservatori umbri e offre ai vincitori una preziosa e concreta opportunità di essere accompagnati in quel momento cruciale e difficile che è il passaggio dalla formazione accademica alla professione di concertista". Per il vincitore ci sono tre concerti pubblici insieme a UmbriaEnsemble nella prossima stagione estiva, che diventano due per il secondo classificato e uno per il terzo (nella foto i vincitori della passata edizione). "Li accompagniamo in un percorso completo – prosegue Berioli – che include prove, training e performance: un’opportunità vera per mettersi in luce, lavorare con professionisti, regolarmente pagati secondo contratto". Il Concorso è in grande crescita e ha già dato forti soddisfazioni ai ragazzi premiati. Sono inclusi quasi tutti gli strumenti tranne il pianoforte e nella prossima edizione il concorso si amplierà anche a sax e chitarra.

Ma per UmbriaEnsemble gli impegni non finiscono qui: sempre sabato sarà a Roma per il Concerto di Natale del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d’Italia con il mezzosoprano spoletino Elisabetta Pallucchi e domenica nella Cattedrale di Città della Pieve per il Concerto degli Auguri con voci soliste e la Corale Fra Giovanni da Pian del Carpine.

S.C.