UmbriaEnsemble. Dai romantici francesi al Gloria di Vivaldi

Le note di UmbriaEnsemble lontane dal chiasso e dalle luminarie sfarzose ritrovano la loro essenza in un week-end ricco di proposte tra concorsi e concerti. Dopo la trasferta a Roma, per il tradizionale Concerto di Natale, al Circolo ufficiali delle Forze Armate d’Italia, UmbriaEnsemble torna a casa, a Città della Pieve. Appuntamento dunque oggi alle 17 nella cattedrale dei santi Gervasio e Protasio. Il celebre Quartetto d’archi aprirà il Concerto degli Auguri, per poi arricchire le sue file fino all’Orchestra da Camera, con i Solisti (Voce bianca, Soprano e Contralti) e la Corale Fra Giovani da Pian del Carpine, sotto la direzione di Sergio Briziarelli. Una breve selezione di brani natalizi del romanticismo francese incornicia quella preziosa gemma senza tempo che è il Gloria RV 589 di Antonio Vivaldi, dove le mille facce del Natale, nei suoi colori vibranti e scintillanti, ma pure nella sua dimensione più intima e privata, trovano la propria voce e la propria espressione.