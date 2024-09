Umbria Wine Il vino diventa un festival. Degustazioni ed eventi nell’acropoli

Un brindisi alla città. Dopo l’inaugurazione di ieri pomeriggio entra nel vivo “Umbria Wine“, il festival dedicato alle eccellenze vitivinicole della regione che e domani anima l’acropoli con degustazioni guidate e conferenze con esperti di settore, street food, incontri interattivi, musica dal vivo e dj set, oltre a tanto intrattenimento e altre attività a tema. Sono 51 le cantine aderenti (ben 18 in più dell’edizione 2023) e proprio l’aumento delle adesioni ha portato il festival ad ampliare l’area occupata dagli stand espositivi per le degustazione, allestiti in Piazza della Repubblica, Piazza Italia, Giardini Carducci e anche in Piazza Matteotti, grande novità del 2024.

Il festival organizzato dall’associazione Open Mind (con il supporto logistico delle istituzioni e il coinvolgimento della città, dei commercianti, dei partner privati) e punta anche sull’aspetto divulgativo ed educativo, per far conoscere meglio i vini umbri agli appassionati e creare occasioni di incontro, conoscenza e assaggio fra le cantine e gli operatori del settore. E poi buon cibo per fare aperitivo o cenare tra le vie del corso e le piazze con sei i foodtruck, rigorosamente provenienti dall’Umbria,

Anche l’offerta musicale si amplia, grazie alla presenza di tre music stage (in Piazza Italia, Giardini Carducci, Piazza Matteotti) operativi tutti i giorni dal pomeriggio fino a tarda sera, con oltre 30 artisti (live session e dj) che si alternano dalle 16 fino a chiusura. C’è anche l’incontro tra arte e vino: la Galleria Nazionale dell’Umbria propone infatti un biglietto a 5 euro a tutti coloro che si presentano muniti di attestato di partecipazione a Umbria Wine e stasera resta eccezionalmente aperta fino alle 23.30 (ultimo accesso alle 22.30).