’Umbria of Wine’, la seconda edizione ha numeri da record

L’Umbria si conferma una terra di eccellenza per il vino, con numeri record alla seconda edizione di Umbria of Wine. L’evento ha riunito 30 cantine umbre e 31 buyer internazionali, generando oltre 250 incontri "b2b". Forte la presenza di operatori asiatici, europei e americani, attratti dalla qualità dei vini umbri. In un contesto di crescita produttiva ma con prezzi in calo, l’iniziativa ha rafforzato il posizionamento internazionale del settore. Un segnale forte per il futuro dell’export vinicolo della regione.

La seconda edizione di UmbriaofWine ha confermato l’attrattiva dei vini umbri sui mercati internazionali. L’evento, organizzato dalla Camera di commercio dell’Umbria tramite la sua azienda speciale Promocamera, si è svolto al centro servizi camerali "Galeazzo Alessi" nel cuore di Perugia, ospitando 30 cantine umbre e 31 buyer provenienti da 18 Paesi. Il format ha visto la realizzazione di incontri b2b tra aziende umbre specializzate nella produzione e commercializzazione di vini a denominazione locale e operatori del settore estero.